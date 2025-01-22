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Общество

В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии

Анастасия Мериакри

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. В соревнованиях приняли участие 38 человек.

Директор института естественных наук Юлия Селезнева отметила, что олимпиада – это возможность показать себя и свои силы. Она рассказала участникам конкурса о возможностях, которые предоставляет университет своим студентам.

Олимпиада проходила в два этапа. Первый – теоретический. Он включал письменные задания, разработанные отдельно для 9-х, 10-х и 11-х классов. Максимально школьник может получить 75 баллов.

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Во втором этапе участники продемонстрировали свои знания в области химии на практике. Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах, соответствующих требованиям безопасности. Максимальная оценка второго этапа – 25 баллов.

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на всероссийском этапе олимпиады.

В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.
В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.
В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.
В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.
В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.
В Рязани прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии Учащиеся школ выполнили химические опыты на оборудованных персональных рабочих местах.

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