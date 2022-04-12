В Рязани пропала 15-летняя Алла Михайленко

В Рязани пропала 15-летняя Алла Бахриллоевна Михайленко, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
- Реклама -
Местонахождение девушки-подростка неизвестно с 11 апреля. Алла может находиться в Рязани, Москве.
В Рязани пропала 15-летняя Алла Бахриллоевна Михайленко, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Местонахождение девушки-подростка неизвестно с 11 апреля. Алла может находиться в Рязани, Москве.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru