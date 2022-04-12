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Вторник, 12 апреля, 2022

В Рязани пропала 15-летняя Алла Михайленко

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В Рязани пропала 15-летняя Алла Михайленко

7info

В Рязани пропала 15-летняя Алла Бахриллоевна Михайленко, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

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Местонахождение девушки-подростка неизвестно с 11 апреля. Алла может находиться в Рязани, Москве. 

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