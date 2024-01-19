В Рязани прокуратура взяла на контроль уборку снега

В Рязани прокуратура Октябрьского района города провела проверку после сообщений СМИ о ненадлежащей работе городского транспорта в зимний период. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что проблемы общественного транспорта начались из-за несвоевременной и ненадлежащей уборки снега.

Прокуратура внесла представление «Дирекции благоустройства города», устранение нарушений взято на контроль.

Директору МУП «УРТ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения графика движения общественного транспорта.