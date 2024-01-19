Пятница, 19 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани прокуратура взяла на контроль уборку снега

7info
Фото: t.me/prokrzn
spot_img

В Рязани прокуратура Октябрьского района города провела проверку после сообщений СМИ о ненадлежащей работе городского транспорта в зимний период. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что проблемы общественного транспорта начались из-за несвоевременной и ненадлежащей уборки снега.

Прокуратура внесла представление «Дирекции благоустройства города», устранение нарушений взято на контроль.

Директору МУП «УРТ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения графика движения общественного транспорта.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах