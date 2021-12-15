В Рязани пройдёт турнир памяти ректора РГАТУ Николая Бышова

16 декабря в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П. А. Костычева состоится военно-спортивный турнир «Память», приуроченный годовщине смерти ректора РГАТУ, доктора технических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, академика Российской академии транспорта Николая Владимировича Бышова, возглавлявшего вуз в 2010–2020 гг.
Организаторы Турнира — Рязанская региональная общественная организация «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное Братство», Региональное отделение Движения Захара Прилепина «Оплот», РГАТУ им. П. А. Костычева.
Турнир пройдет при поддержке военного Комиссариата Рязанской области, военной Комендатуры города Рязани, УФСПП по Рязанской области, Управления «Спецсвязи» по Рязанской области.
Начало — в 12.00.