В Рязани пройдет фестиваль лоскутной моды «шили-были и носили»

С 22 по 25 августа в Рязани пройдет III Всероссийский фестиваль лоскутной моды «ШИЛИ-БЫЛИ И НОСИЛИ» на территории «РЯЗАНСКОЙ ВДНХ».

Организаторами фестиваля являются АНО «Центр женских ремесел «ШИЛИ-БЫЛИ»

ПАРТНЕРЫ фестиваля:

Управление культуры администрации города Рязани

АНО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Призы предоставлены ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «SEWKIT»

Это будет яркое масштабное дефиле! В нем примут участие художники, дизайнеры-модельеры со всей страны.

Приглашаем всех рязанцев и гостей города на ОТКРЫТИЕ фестиваля,

которое состоится 22 августа в 19-00.

В программе:

— ГАЛА-ДЕФИЛЕпочетных гостей и профессиональных модельеров Москвы, Архангельска, Якутска, Новосибирска, Брянска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и др.

— Ярмарка от лучших мастеров нашего города и гостей фестиваля.

— Мастер-классы.

23 и 24 августа в 16-00 пройдут показы конкурсной программыпо шести номинациям.

Особое внимание уделяется детям и молодым дизайнерам.

С выставкой 2-го фестиваля текстильных аксессуаров «ВСЕГДА МОДНО!», который проходит в рамках общей программы,можно ознакомиться в Музее лоскутного шитья «ШИЛИ-БЫЛИ» (ост. «Дом художника», Первомайский проспект, д.40, к.1)

Рязань собрала мастеров из более 30 регионов: Москвы и Московской обрасти, Санкт-Петербурга, Алтайского и Краснодарского края, Архангельска, Тулы, Самары, Астрахани, Оренбурга, Курска, Екатеринбурга, Новосибирска, Рязани, Липецка, Владимирской, Ростовской и Ярославской областей, а так же Республики Удмуртии и Саха (Якутии) и других.

Гран-При первого фестиваля уехал в город Киров, в прошлом году Гран-При остался в Рязанской области, кто получит высший знак признания на третьем фестивале лоскутной моды, мы узнаем совсем скоро!

Строгое жюри по традиции возглавляет Доцент кафедры ИГТА Ивановской текстильной Академии, преподаватель специальных дисциплин Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера, художник модельер-дизайнер ФРОЛИНА Елена Владимировна.

«Гвоздем» программы нашего фестиваля будут легендарные личности:

Впервые в Рязани НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ТЕРЮХИН — самый известный кутюрье Архангельской области, который уже много лет успешно продвигает идею современного костюма с традиционными северными мотивами.

Художник-модельер, дизайнер, стилист, директор модельного агентства, главный художник Государственного академического Северного русского народного хора, лауреат премии Архангельской области в сфере культуры и искусства.

Несмотря на большое количество фантазийных коллекций, этнические традиции стали определяющими в творчестве Николая Терюхина и принесли заслуженный успех и признание, как у зрителей, так и на профессиональных конкурсах и фестивалях моды в России и за рубежом.

АННА НИКОЛАЕВНА ЗВЕРЕВА — Народный художник Якутии, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), автор проекта «Культ коня в культуре народов Евразии», член Союза художников России, член Союза журналистов России, Лауреат Всероссийских конкурсов «Искусство современного шитья», Обладатель Кубка Мэра Москвы «За изготовление дизайнерской одежды», Почётный гражданин Намского улуса, Почётный член Культурного Общества МАКСИМ ГОРЬКИЙ (Италия), имеет Медаль А.П.Чехова «За верное служение Отечественной литературе.

И конечно же, уже знакомая рязанцем МАРИНА ЛОМТАТИДЗЕ – Член Союзов художников России, Грузии и Франции, живописец, график, яркая личность и уникальный художник, работающий в текстильных техниках.

Все они почетные члены жюри нашего фестиваля. И с каждым пройдет творческая встреча в рамках творческой лаборатории на базе Рязанского историко-археологического музея-заповедника.

Творческая лаборатория – одна из важнейших составляющих фестиваля, где участники могут обменяться опытом, получить знания и вдохновиться новыми идеями.

Проходить лаборатория в этом году будет на двух площадках:

— творческие встречи в РИАМЗ

— прикладные мастер-классы в музее лоскутного шитья «ШИЛИ-БЫЛИ»

Ждем всех на мероприятиях фестиваля, чтобы насладиться красотой и наполниться радостью, которой так не хватает в наше время!