В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

Впервые в Рязани пройдет масштабный областной фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей», приуроченный к Году семьи. Родители вместе с детьми смогут узнать о возможностях дополнительного образования в регионе и получить адресную консультацию по развитию способностей своего ребенка.

В мероприятии примут участие более 40 рязанских организаций. Это областные и муниципальные учреждения допобразования, школы искусств, спортивные школы, Центр опережающей профессиональной подготовки Рязанской области, Центр «Семья», Центр социальной помощи, региональное отделение «Движения Первых», коммерческие и некоммерческие организации.

Для детей будут организованы интерактивы по всем направленностям дополнительного образования: художественной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной, а для родителей – профориентационные и консультационные площадки и лектории. Будут представлены разнообразные образовательные программы, методики и проекты, направленные на развитие творческих способностей, лидерских качеств и социальной адаптации детей.

В программу фестиваля входят увлекательные мастер-классы, квизы, интерактивы, семинары, открытые уроки, научные эксперименты, парад роботов, выставка талантов и многое другое.

Фестиваль будет проходить 8 сентября с 12:00 до 17:00 на территории Рязанской ВДНХ и Лесопарка. На Рязанской ВДНХ будут размещены площадки технической, естественнонаучной и художественной направленностей, а в Лесопарке – туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной. Кульминацией мероприятия станет концерт на сцене Рязанской ВДНХ.

Фестиваль «Горизонты возможностей» поможет узнать больше о секциях и кружках нашего региона, а также о профориентации детей с раннего возраста. Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и помочь им раскрыть свой потенциал.

Возрастное ограничение 0+