В Рязани пройдет чемпионат по дрифту

В Рязани в автоспортивном комплексе «Атрон» пройдет чемпионат по дрифту «ZATON DRIFT TEAM RACING». Об этом сообщает один из судей соревнований.

На гонки подали заявки более 60 пилотов из Рязани, Москвы и Московской области, Тамбова и Воронежа. Участниками гонок станут пилоты RDS и RDS EUROPE, победители зимних соревнований по дрифту, среди которых одна девушка.

Вход на мероприятие свободный. Для желающих посетить соревнования 2 февраля организуют бесплатный автобус, который доставит зрителей на место событий. Транспорт будет ждать жителей около ТЦ «Барс» на Московском.

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Расписание движение автобусов:

«Барс» — АСК «Атрон»: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

АСК «Атрон» — «Барс» : 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Обращаем ваше внимание, что расписание может незначительно меняться в зависимости от дорожной обстановки.

Судить участников будут один из основателей ZATON DRIFT TEAM Павел Мишин, руководитель DriftSchool.pro Ярослав Гавриков и пилот Лукойл RACING Данила Воробьев.

Расписание соревнований 1 февраля:

09:30 — начало свободных тренировок

11:30 — 11:55 — перерыв

12:00 — 16:00 — квалификация

Расписание соревнований 2 февраля:

09:30 — начало свободных тренировок для участников «ТОП 32»

11:30 — 11:55 — перерыв

12:00 — парад участников «ТОП 32»

12:10 — 16:30 — парные заезды ТОП 32

16:40 — награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

Возрастное ограничение — 0+.