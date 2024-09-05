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В Рязани произошло ДТП с участием трёх автомобилей, пострадали 2 человека

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

4 сентября, около 18:50, на 198-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Рязани произошло столкновение трёх автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

25-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-21124, столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес», которым управлял 33-летний житель Тольятти, а также с грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом «Шмитц», за рулём которого находился 35-летний водитель.

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-21124, 25-летний житель Рязани, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Рязани произошло ДТП с участием трёх автомобилей, пострадали 2 человека

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