В Рязани произошло ДТП с участием трёх автомобилей, пострадали 2 человека

4 сентября, около 18:50, на 198-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Рязани произошло столкновение трёх автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

25-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-21124, столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес», которым управлял 33-летний житель Тольятти, а также с грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом «Шмитц», за рулём которого находился 35-летний водитель.

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-21124, 25-летний житель Рязани, получили различные травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.