В Рязани продолжаются весенние сезонные работы

В Рязани продолжаются уборка и озеленение территорий. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы саженцы прижились, так что работы идут каждый день, – сообщили в городской мэрии.

24 апреля на Муромском шоссе высадили пирамидальные тополя. Бригады ДБГ поливают саженцы во всех районах города.

На улице Ленина и на Бульваре Победы побелили деревья. Из парков Советско-Польскому братству по оружию, Морской славы, сквера Жириновского, с улиц Колхозной и Новой вывезли собранную на субботниках прошлогоднюю листву.

Подметально-уборочная техника работает на улицах круглые сутки. Бригады мехуборки вывозили смёт и грунтовые наносы с улиц Высоковольтная, Спортивная и Шевченко.

Фонтаны продолжают готовить к летнему сезону. На площади Театральной отремонтировали облицовочную плитку чаши.

Бригады собирали мусор в скверах, на шоссе и на многих улицах. Сотрудники Дирекции благоустройства вручную подметали тротуары и дорожки в сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы и у памятника В.А. Молодцову.

Трактора-щётки работали на улицах Почтовая, Первомайский проспект, Маяковского, Горького, Петрова, Московское шоссе, Мервинская, Народный бульвар, Крупской, Костычева, в парке Гагарина и в ЦПКиО.