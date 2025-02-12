В Рязани продолжается строительство школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский»

Администрация Рязани рассказала о ходе строительства школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский».

Прокурор Октябрьского района Сергей Аксёнов и глава администрации города Виталий Артёмов проконтролировали ход строительства учреждения образования.

Строительство социально значимого объекта осуществляется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

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Сергей Аксёнов оценил текущие результаты работ, заслушал отчёт подрядной организации о темпах и перспективах завершения строительства, а также обсудил ключевые аспекты, связанные с возведением школы.

В настоящее время на строительном объекте ведутся работы по армированию несущих конструкций четвертого этажа, утепление фасада и остекление 3 блока, устройство кровли 1 блока, штукатурные, сантехнические и вентиляционные работы, устройство электросетей и сетей теплоснабжения.

Площадь новой школы составит 19,9 тыс. кв. м. Она будет переменной этажности – от четырех до пяти этажей с контрастной отделкой. В учреждении создадут 44 учебных кабинета, зоны рекреации, столовую с обеденным залом на 550 мест, медкабинет, актовый и лекционный залы, центр информации с библиотекой, блок свободного творчества и комнату живой природы.