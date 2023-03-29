spot_img
Среда, 29 марта, 2023
7info

В Рязани продолжается строительство детского сада в микрорайоне Кальное

На главнуюОрганы властиАдминистрация

29 марта глава администрации Елена Сорокина посетила строительную площадку, где возводят новый детский сад. Об этом сообщил сайт мэрии Рязани.

Согласно проекту, трехэтажное здание рассчитано на 224 места. На прилегающей территории предусмотрены выделенные игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Сейчас бригада возводит стены, приступила к перекрытию второго этажа, внутри здания проведена электрика. Помещение котельной уже готово, в нем установлено оборудование.

«Есть отставание от графика из-за более позднего, чем планировалось, выхода рабочих на площадку в связи с непростым участком, — отметила глава администрации. — Наверстать сроки подрядчик обещает к концу мая. Продолжим контролировать стройку — объект важный для развивающегося микрорайона и в этом году должен быть построен».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации