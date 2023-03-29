В Рязани продолжается строительство детского сада в микрорайоне Кальное

29 марта глава администрации Елена Сорокина посетила строительную площадку, где возводят новый детский сад. Об этом сообщил сайт мэрии Рязани.
Согласно проекту, трехэтажное здание рассчитано на 224 места. На прилегающей территории предусмотрены выделенные игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.
Сейчас бригада возводит стены, приступила к перекрытию второго этажа, внутри здания проведена электрика. Помещение котельной уже готово, в нем установлено оборудование.
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