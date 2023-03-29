В Рязани продолжается строительство детского сада в микрорайоне Кальное

«Есть отставание от графика из-за более позднего, чем планировалось, выхода рабочих на площадку в связи с непростым участком, — отметила глава администрации. — Наверстать сроки подрядчик обещает к концу мая. Продолжим контролировать стройку — объект важный для развивающегося микрорайона и в этом году должен быть построен».