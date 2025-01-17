На базе штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязани продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО.

Сотрудники Рязанского геронтологического центра имени П. А. Мальшина передали для бойцов средства личной гигиены, часть из которых будет направлена в госпиталь города Курска. Жители Вышгородского сельского поселения Кораблинского муниципального округа также внесли свой вклад, передав большую партию окопных свечей, нательного белья и продуктов питания.

Среди необходимых вещей: бытовая химия, хлорка, влажные салфетки и бумажные полотенца, мешки для мусора, медицинские перчатки, клеенка для нарезки (для окопов и блиндажей), окопные свечи, дождевики, крепкие веревки и карабины.

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Гуманитарную помощь можно принести по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А. Для уточнения всех деталей можно обратиться по телефонам: 8-920-988-10-28, 28-43-13, 28-43-23.