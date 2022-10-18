В Рязани продолжается ремонт дорог на шести улицах

18 октября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию администрации Рязани о проводимом на территории города ремонте дорог, ремонте дорог «картами», а также реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды» и «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы». Об этом сообщил сайт гордумы.

По сообщению представителя администрации города ремонт дорог «картами» выполнен в полном объеме. Говоря о ремонте дорог, руководитель управления благоустройства города Юрий Фурфурак отметил, что работы продолжаются на шести улицах: 4-я Линия, Маяковского, 3-и Бутырки, дублёре улицы Интернациональной, Новаторов и в посёлке Элеватор.

Окончание работ планируется до конца текущей недели. Комментируя сложившуюся ситуацию, депутаты отметили необходимость более тщательной работы проектных и подрядных организаций, а также обеспечения исправления подрядчиком недостатков, которые выявляются в ходе депутатского контроля.

Особое внимание депутаты уделили вопросу восстановления благоустройства после окончания ремонтных работ. Кроме того, члены комитета ознакомились с информацией о нанесении дорожной разметки на отремонтированных участках. Из 67 объектов работы выполнены на 27. Для нанесения разметки на остальные участки требуется дополнительное финансирование.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram