В Рязани продолжается капитальный ремонт магистральных теплосетей

В Рязани в плановом режиме идет ремонт магистральных тепловых сетей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на 8 участках из 10 запланированных – Малом шоссе, ул. Некрасова, ул. Зубковой ул. Стройкова, ул. Островского, ул. Тимуровцев, ул. Пушкина, ул. Трудовой. В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту участков на ул. Попова и Шереметьевском проезде.

15 июля заместитель главы администрации Борис Ясинский приехал посмотреть два объекта на Малом шоссе и ул. Некрасова, где ведутся земляные работы.

По словам подрядчика, на Малом шоссе земляные работы завершены на 90%, в течение трех суток будет проводиться демонтаж старого трубопровода – порядка 1400 метров. Затем начнется монтаж новых труб и их утепление.

На ул. Некрасова земляные работы и демонтаж труб также практически завершены, осуществляется подготовка новых – их грунтовка с последующей покраской.

Работы на этих участках планируется завершить до конца июля.