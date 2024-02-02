В Рязани продавцов кухонь обвиняют в обмане клиентов на 5,5 миллионов

В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителей компании, которая занимается продажей кухонной мебели. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере, подробности дела обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

Обвиняемые — 44-летняя учредитель компании и 40-летний директор по развитию. Следователи установили, что почти год компания заключала договоры с поставщиками мебели, а после поступления средств на счета распоряжалась деньгами по собственному усмотрению.

Пострадавшими от действий мошенников признаны 38 жителей Рязанской и Московской областей. Общий ущерб от преступления оценивается более чем в 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении недобросовестных продавцов кухонь направлено в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.