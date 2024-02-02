Пятница, 2 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани продавцов кухонь обвиняют в обмане клиентов на 5,5 миллионов

7info7
Изображение от ededchechine на Freepik
spot_img

В Рязани завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителей компании, которая занимается продажей кухонной мебели. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере, подробности дела обнародовала пресс-служба Управления МВД России по региону.

Обвиняемые — 44-летняя учредитель компании и 40-летний директор по развитию. Следователи установили, что почти год компания заключала договоры с поставщиками мебели, а после поступления средств на счета распоряжалась деньгами по собственному усмотрению.

Пострадавшими от действий мошенников признаны 38 жителей Рязанской и Московской областей. Общий ущерб от преступления оценивается более чем в 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении недобросовестных продавцов кухонь направлено в суд. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Павел Малков рассказал, почему Рязанская ГРЭС является преимуществом региона

Новости Рязани
В правительстве Рязанской области прошла рабочая встреча губернатора Павла Малкова и управляющего ПАО «ОГК-2» Артема Семиколенова.

Рязанская и Херсонская областные Думы будут сотрудничать

Власть
В пятницу, 2 февраля, рязанский парламент заключил соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной Думой.

В Рязани на Северной окружной произошло серьёзное ДТП

Новости Рязани
Автомобиль ВАЗ получил серьёзные повреждения и перегородил полосу движения

Многодетный житель Пронска отправился на СВО в 64 года

Новости Рязани
В юности мужчина не служил в армии и теперь решил исполнить свой гражданский долг, заключив контракт с Минобороны.

В Рязани прошло первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

Новости Рязани
Заседание посвятили предстоящим выборам президента и избирательной кампании.