В Рязани прикрыли наркопритон в квартире местного жителя

В Рязани задержали 40-летнего мужчину, который организовал в своей квартире на улице Циолковского притон для потребления «синтетики». Преступную деятельность пресекли сотрудники УНК УМВД по Рязанской области.

Подозреваемый ранее уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и имел непогашенные судимости за незаконное хранение наркотиков и содержание наркопритона.

Оперативники узнали, что после некоторого перерыва в квартире рецидивиста вновь стали собираться его знакомые для совместного употребления запрещённых веществ.

Во время очередного сеанса полицейские задержали мужчину и нескольких его гостей. При обыске жилища правоохранители изъяли курительные приспособления со следами наркотиков.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов для потребления наркотических средств. Санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы.