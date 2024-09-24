В Рязани приезжий из Узбекистана пытался дать взятку полицейскому

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана. Иностранец подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, мигрант пытался вручить сотруднику полиции 16 тысяч рублей, чтобы его брата не привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Правоохранитель от дерен отказался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.