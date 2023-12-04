В Рязани презентовали фильм, посвященный музыканту Екатерине Аглинцевой

В Центральной городской библиотеке им. Есенина презентовали фильм «Несравненная». Картина посвящена выдающемуся рязанскому музыканту Екатерине Аглинцевой и приурочена к 140-летию со дня ее рождения.

Идею создания фильма предложил директор Детской музыкальной школы №1 Сергей Ваньков, которая носит имя Аглинцевой. К созданию пригласили Наталью Макарову – создателя двух картин о музыкальной Рязани.

Фильм рассказывает о жизни и творческом пути Екатерины Аглинцевой. Гости презентации узнали про дружбу героини с Прокофьевым, про переезд в Рязань за мужем-белогвардейцем и о начале работы в Детской музыкальной школе № 1.

В картине рассказано и об учительском следе, который Аглинцева оставила после себя. Учениками музыканта стали композитор Евгений Попов, основатель Рязанского хора, дирижер Гостелерадио Клавдий Птица, создатель современной теории музыки Юрий Холопов.