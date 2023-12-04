Понедельник, 4 декабря, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани презентовали фильм, посвященный музыканту Екатерине Аглинцевой

7info 2
Фото: Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина
spot_img

В Центральной городской библиотеке им. Есенина презентовали фильм «Несравненная». Картина посвящена выдающемуся рязанскому музыканту Екатерине Аглинцевой и приурочена к 140-летию со дня ее рождения.

Идею создания фильма предложил директор Детской музыкальной школы №1 Сергей Ваньков, которая носит имя Аглинцевой. К созданию пригласили Наталью Макарову – создателя двух картин о музыкальной Рязани.

Фильм рассказывает о жизни и творческом пути Екатерины Аглинцевой. Гости презентации узнали про дружбу героини с Прокофьевым, про переезд в Рязань за мужем-белогвардейцем и о начале работы в Детской музыкальной школе № 1.

В картине рассказано и об учительском следе, который Аглинцева оставила после себя. Учениками музыканта стали композитор Евгений Попов, основатель Рязанского хора, дирижер Гостелерадио Клавдий Птица, создатель современной теории музыки Юрий Холопов.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах