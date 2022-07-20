В Рязани поздравили труженика тыла со столетним юбилеем.

Юбиляра поздравила первый замглавы председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова.

Виктор Викторович Чернин, ветеран труда, родился в Мариуполе. Труженик тыла работал в Пензенской области на фабрике дизелистом. Юбиляр награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны Виктор Викторович получил профессию инженер-химик в Рижском институте. В Рязань семья юбиляра переехала в 1955 году. Виктор Чернин работал на заводе ЖБИ-2, а после выхода на пенсию трудился почтальоном. У ветерана труда трое детей, есть внуки, правнуки и праправнуки.

Лариса Максимова от всего депутатского корпуса пожелала Виктору Викторовичу крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного настроения.