В Рязани повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Коммерческие перевозчики в Рязани повышают стоимость проезда. Об этом сообщается на сайте администрации города Рязани.

Теперь стоимость проезда возрастет до 36 рублей.

На сайте мэрии ссылаются на федеральный закон № 220-ФЗ, согласно котором юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом по нерегулируемому тарифу, могут сами установить тариф на проезд, сообщив об этом в орган местного самоуправления.

Когда изменится стоимость проезда на каждом маршруте, можно посмотреть на сайте администрации города Рязани.