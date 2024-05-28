Вторник, 28 мая, 2024

В Рязани повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

Коммерческие перевозчики в Рязани повышают стоимость проезда. Об этом сообщается на сайте администрации города Рязани.

Теперь стоимость проезда возрастет до 36 рублей.

На сайте мэрии ссылаются на федеральный закон № 220-ФЗ, согласно котором юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом по нерегулируемому тарифу, могут сами установить тариф на проезд, сообщив об этом в орган местного самоуправления.

Когда изменится стоимость проезда на каждом маршруте, можно посмотреть на сайте администрации города Рязани.

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