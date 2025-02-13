Лидер «Урфина Джюса» напишет музыку к спектаклю о Сергее Есенине

В Рязани к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина поставят мюзикл о жизни и творчестве поэта, сообщает министерство культуры Рязанской области.

Будущую постановку обсудили на круглом столе, прошедшем вчера в Константинове.

Работа над спектаклем началась в феврале, консультантами выступают научные сотрудники музея-заповедника в Константинове. Музыку и либретто для спектакля напишет заслуженный деятель искусств РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Пантыкин.

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Пантыкина называют «дедушкой уральского рока», он был лидером рок-группы «Урфин Джюс».

Премьера спектакля пройдёт в октябре во время масштабных празднований юбилея Сергея Есенина.