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Вторник, 25 января, 2022
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В Рязани после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку в парке

7info

В Рязани после внесения представления природоохранного прокурора главе городской администрации Елене Сорокиной ликвидировали несанкционированную свалку. Подробности сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

О свалке мусора на территории мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года заявил неравнодушный местный житель. Проверяющие обнаружили на территории порубочные остатки, битое стекло, пластик, полиэтиленовые пакеты.

— С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором главе администрации города Рязани внесено представление, — сообщает прокуратура.

Через некоторое время свалку убрали.

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