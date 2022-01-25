В Рязани после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку в парке

В Рязани после внесения представления природоохранного прокурора главе городской администрации Елене Сорокиной ликвидировали несанкционированную свалку. Подробности сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
О свалке мусора на территории мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года заявил неравнодушный местный житель. Проверяющие обнаружили на территории порубочные остатки, битое стекло, пластик, полиэтиленовые пакеты.
Через некоторое время свалку убрали.