В Рязани помещение детской поликлиники №2 перейдет в госсобственность

Помещения детской поликлиники №2 передадут в государственную собственность. Об этом стало известно на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы.

Речь о помещениях, которые расположены на улицах Фрунзе и Кальной. По словам начальника управления земельных ресурсов администрации Рязани Евгения Кириченко, здания находятся в пользовании областного учреждения, что является основанием для передачи их в госсобственность.

По данному вопросу примут окончательное решение на заседании Рязгордумы.