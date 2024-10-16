Среда, 16 октября, 2024

В Рязани помещение детской поликлиники №2 перейдет в госсобственность

Автор: Кристина Аманн

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Помещения детской поликлиники №2 передадут в государственную собственность. Об этом стало известно на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы.

Речь о помещениях, которые расположены на улицах Фрунзе и Кальной. По словам начальника управления земельных ресурсов администрации Рязани Евгения Кириченко, здания находятся в пользовании областного учреждения, что является основанием для передачи их в госсобственность.

По данному вопросу примут окончательное решение на заседании Рязгордумы.

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