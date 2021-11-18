В Рязани полиция задержала дачного вора-рецидивиста

Полиция Рязани задержала 36-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в серии краж из дачных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, из дома 31-летней рязанки пропала бытовая техника. В ходе расследования удалось выяснить, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления мужчина.

Ориентировку на злоумышленника передали нарядам патрульно-постовой службы, которые заметили разыскиваемого на остановке общественного транспорта на улице Новоселов и задержали его.

Также было установлено, что мужчина причастен к краже мотокультиватора и бензотриммера из дачного дома 62-летнего рязанца. Всё похищенное изъяли.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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