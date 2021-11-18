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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Рязани полиция задержала дачного вора-рецидивиста

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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Полиция Рязани задержала 36-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в серии краж из дачных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Так, из дома 31-летней рязанки пропала бытовая техника. В ходе расследования удалось выяснить, что к краже причастен ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. 

Ориентировку на злоумышленника передали нарядам патрульно-постовой службы, которые заметили разыскиваемого на остановке общественного транспорта на улице Новоселов и задержали его. 

Также было установлено, что мужчина причастен к краже мотокультиватора и бензотриммера из дачного дома 62-летнего рязанца. Всё похищенное изъяли. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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