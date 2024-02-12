Понедельник, 12 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

В Рязани полицейский остановил пенсионера от перевода мошенникам 1 млн рублей

7info 2
Изображение от Freepik
spot_img

В Рязани полицейский предотвратил случай мошенничества. Он смог остановить пенсионера от перевода 1 миллиона злоумышленникам.

Пожилого мужчину с подозрительным поведением полицейский заметил возле банкомата. Пенсионер громко разговаривал по телефону и был очень взволнован. В руках у него была крупная сумма денег, которую тот пытался положить под диктовку на счет. Представившись, оперативник спросил у мужчины, с кем тот разговаривает, и попросил прервать телефонный звонок.

Пенсионер поделился, что ему пришло сообщение от якобы внука, в котором он просил связаться с представителями правоохранительных органов по серьезному вопросу. Мужчина позвонил по указанному номеру, и собеседник запугал его тем, что неизвестные пытаются украсть его деньги, и поэтому их нужно перевести на «резервный счет». В итоге рязанец пришел к банкомату, чтобы «спасти», а, на самом деле, передать мошенникам, 1 миллион рублей. 

Мужчина искренне поблагодарил стража правопорядка за то, что он своевременно вмешался и уберег его от крупного финансового ущерба, — прокомментировало УМВД России по Рязанской области.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Студентка РГУ рассказала, как искали погибшего Ивана Брысина

Новости Рязани
Молодой человек пропал по дороге домой вечером 9 февраля, а 10 февраля начались поиски.

МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области

Новости Рязани
Пешеходов просят быть внимательными при переходе улиц и дорог, водителей – отказаться от обгонов, снизить скорость движения и соблюдать ПДД.

В Рязанской области отремонтируют участок трассы «Золотое кольцо»

Новости Рязани
Протяженность участка составит 10,4 километра.

Руководитель рязанской КПРФ рассказал о последних часах жизни Ивана Брысина

Новости Рязани
По словам Морозова, вечером 9 февраля они встретились у него дома, выпили немного пива и обсудили предстоящие рабочие планы.

В Рязани отметили 55-летие подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

Власть
Торжественное мероприятие состоялось на базе регионального управления Росгвардии.