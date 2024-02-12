В Рязани полицейский остановил пенсионера от перевода мошенникам 1 млн рублей

В Рязани полицейский предотвратил случай мошенничества. Он смог остановить пенсионера от перевода 1 миллиона злоумышленникам.

Пожилого мужчину с подозрительным поведением полицейский заметил возле банкомата. Пенсионер громко разговаривал по телефону и был очень взволнован. В руках у него была крупная сумма денег, которую тот пытался положить под диктовку на счет. Представившись, оперативник спросил у мужчины, с кем тот разговаривает, и попросил прервать телефонный звонок.

Пенсионер поделился, что ему пришло сообщение от якобы внука, в котором он просил связаться с представителями правоохранительных органов по серьезному вопросу. Мужчина позвонил по указанному номеру, и собеседник запугал его тем, что неизвестные пытаются украсть его деньги, и поэтому их нужно перевести на «резервный счет». В итоге рязанец пришел к банкомату, чтобы «спасти», а, на самом деле, передать мошенникам, 1 миллион рублей.