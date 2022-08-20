В Рязани полицейские задержали прохожего с наркотиками

На улице Кальной в Рязани задержали прохожего с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Рязанской области.

Внимание сотрудников ППС, которые несли дежурство совместно с кинологом с собакой, привлёк мужчина. При виде полицейских он провёл себя нервозно.

В ходе беседы они заподозрили, что 41-летний гражданин может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, и вызвали на место оперативников подразделения по контролю за оборотом наркотиков. В ходе досмотра у рязанца обнаружили свёрток с N-метилэфедроном. Его масса – более 1 г.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело.