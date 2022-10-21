Пятница, 21 октября, 2022
7info

В Рязани полицейские вручили российский паспорт мужчине, прибывшему из ЛНР

На главнуюНовости Рязани

В пятницу, 21 октября, в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани выдали первый российский паспорт уроженцу Луганской народной республики. Вместе с паспортом мужчина также получил экземпляр Конституции Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Старший лейтенант полиции Ирина Калинина поздравила гражданина с определяющим событием в его жизни, пожелав быть законопослушным жителем России.

Мужчина выразил благодарность правоохранителям за оперативное оформление документов и радушный приём.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/