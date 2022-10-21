В Рязани полицейские вручили российский паспорт мужчине, прибывшему из ЛНР

В пятницу, 21 октября, в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани выдали первый российский паспорт уроженцу Луганской народной республики. Вместе с паспортом мужчина также получил экземпляр Конституции Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Старший лейтенант полиции Ирина Калинина поздравила гражданина с определяющим событием в его жизни, пожелав быть законопослушным жителем России.

Мужчина выразил благодарность правоохранителям за оперативное оформление документов и радушный приём.

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