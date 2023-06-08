В Рязани полицейские и спасатель помогли женщине, стоявшей на краю балкона 16-го этажа

В Рязани сотрудники полиции помогли женщине, которая собиралась сделать необдуманный шаг. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

7 июня жители города сообщили правоохранителям, что на Михайловском шоссе на краю балкона на 16-м этаже жилого дома стоит девушка. Рязанка могла погибнуть.

На адрес выехали заместитель начальника отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани подполковник полиции Артем Зайцев и заместитель начальника подразделения уголовного розыска майор полиции Дмитрий Мирохин. Вместе с сотрудником пожарно-спасательной части № 2 Владимиром Лазуткиным полицейские сумели оттащить женщину от края.

Спасённую передали бригаде скорой помощи. В больнице выяснилось, что у 40-летней рязанки серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас она находится в клинике под наблюдением медиков.