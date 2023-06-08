Четверг, 8 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани полицейские и спасатель помогли женщине, стоявшей на краю балкона 16-го этажа

7info

В Рязани сотрудники полиции помогли женщине, которая собиралась сделать необдуманный шаг. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

7 июня жители города сообщили правоохранителям, что на Михайловском шоссе на краю балкона на 16-м этаже жилого дома стоит девушка. Рязанка могла погибнуть.

На адрес выехали заместитель начальника отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани подполковник полиции Артем Зайцев и заместитель начальника подразделения уголовного розыска майор полиции Дмитрий Мирохин. Вместе с сотрудником пожарно-спасательной части № 2 Владимиром Лазуткиным полицейские сумели оттащить женщину от края.

Спасённую передали бригаде скорой помощи. В больнице выяснилось, что у 40-летней рязанки серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас она находится в клинике под наблюдением медиков.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В полиции прокомментировали драку у фонтана на Московском шоссе

Ранее появилось видео от очевидца. По его словам, около фонтана подрались подростки и цыгане.

Маршрутка № 88 в Рязани стала ездить по улице Дзержинского

С сегодняшнего же дня автобусы по 88 маршруту поехали по ул. Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской и Дзержинского

Гроза и усиление ветра: в ближайшие часы в Рязани ухудшится погода

По прогнозам синоптиков, 8 июня на территории Рязани ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Причиной хлопков в Рязани 8 июня стал стал переход самолёта на сверхзвуковую скорость

Обращений в МЧС по поводу громких хлопков в Рязани 8 июня не было, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В Рязанской области женщина оставила новорождённую дочь в лесополосе

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летней женщины, подозреваемой в покушении на убийство новорождённой дочери (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ).

Артём Бранов: Серьёзное беспокойство вызывает задержка с благоустройством территории у Торговых рядов в Касимове

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов на странице ВКонтакте рассказал об итогах поездки главы региона в Касимов.

Массовая драка произошла у фонтана на Московском шоссе в Рязани

Инцидент случился в среду, 7 июня. По словам очевидца, цыгане подрались с подростками, залили оппонентов из перцового баллончика.

До 27 градусов ожидается в Рязанской области 9 июня

Днём местами пройдёт кратковременный дождь.

МЧС предупреждает жителей Рязанской области о грозе и усилении ветра

Непогода сохранится и вечером в четверг, 8 июня.

Рязанка Елена Макаровская помогает подросткам поверить в себя и обрести опору в жизни

Организация «ПроДетство» помогает детям и семьям, которые оказались в непростой ситуации. Одно из направлений деятельности — наставничество.

Педиатры в Подмосковье выступают против ЕГЭ

Врачи Видновской РКБ сообщили о росте количества пациентов-выпускников с обмороками. Эксперты связывают это со стрессом.

Константин Дараган сделал громкое заявление о Третьей мировой войне

О тяжёлых испытаниях, которые пройдёт мир, Дараган говорил ещё в 2013 году, предсказав переворот на Украине, пандемию, многие другие события.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации