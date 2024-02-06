В Рязани поймали собаку, напавшую на ребёнка

Собаку, напавшую на ребёнка в Рязани, поймали, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Органами прокуратуры организована проверка по факту нападения бездомных животных на ребенка в Рязани.

В СМИ сообщается о нападении бездомных животных на ребенка возле дома 22 по ул. Интернациональной.

Органами прокуратуры незамедлительно организована проверка по данному факту, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц по реализации полномочий по отлову безнадзорных животных, а также своевременному выполнению необходимых мероприятий.

Предварительно установлено, что животное, проявившее агрессию, отловлено МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находится на контроле прокурора.

При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты меры прокурорского реагирования.