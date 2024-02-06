Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на ребёнка в Рязани

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на мальчика в Рязани, сообщает телеграм-канал ведомства.

Сообщение о нападении собак на мальчика появились в социальных сетях и СМИ 5 февраля. Ребёнку потребовалась помощь медиков после укуса животного.

В СУ СК России по Рязанской области начата процессуальная проверка.

Возбудить уголовное дело и доложить Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Владимиру Никешкину.

О нападении собак на ребёнка со ссылкой на читательницу сообщил портал YA62.ru. Инцидент случился у дома № 22А по улице Интернациональной.

Отогнал собак и помог мальчику добраться до безопасного места проходивший мимо мужчина.