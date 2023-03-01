В Рязани появилась информация о сборе ЧВК «Редан» в торговых центрах

Телеграм-канал «ЧВК Редан Рязань» сообщил о запланированной на 4 марта встрече в ТРЦ «Премьер».

— Кто хочет, приходите, будет весело, — говорится в сообщении.

Автор канала пишет, что сообщество не связано с политикой, религией и национализмом, не призывает нарушать законы РФ.

Также появилась информация о родительских чатах, в которых сообщается о запланированной встрече не только в ТРЦ «Премьер», но и в «Виктории Плаза».

О ЧВК «Редан» (в некоторых источниках — Рёдан) стало известно относительно недавно, после нескольких массовых драк молодых людей в торговых центрах. По информации Лайф, рёдановцы носят брюки в клетку, длинные чёрные волосы и одежду с четвёркой на белом пауке. Эта символика взята из популярного японского аниме-сериала «Хантер х Хантер».

Представители движения говорят, что рёдан — это сообщество людей, которые любят аниме, играют в Dota-2 и устраивают слем на концертах Dota-рэперов.

У движения есть несколько группы в социальных сетях, каналы в телеграме. Редановцы называют себя мирными любителями аниме и заявляют, что на них совершают нападения скинхеды, футбольные фанаты.