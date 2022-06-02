В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев», сообщила пресс-служба городской администрации.

20 молодых лип будут расти на Московском шоссе, в парке Победы. Деревья посажены в честь пожарной охраны, 200-летие которой отмечается в Рязанской области 8 июня.

Деревья сажали первый зампред правительства региона Анна Рослякова, первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр Елена Сорокина, ветераны службы пожарной охраны региона, ученики профильных классов школы № 47 города.

Приветствуя собравшихся, Елена Сорокина отметила, что аллея будет всегда напоминать рязанцам о тех, кто каждую минуту готов прийти на помощь.