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Четверг, 2 июня, 2022

В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»

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7info

В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»

В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев», сообщила пресс-служба городской администрации.

20 молодых лип будут расти на Московском шоссе, в парке Победы. Деревья посажены в честь пожарной охраны, 200-летие которой отмечается в Рязанской области 8 июня.

Деревья сажали первый зампред правительства региона Анна Рослякова, первый заместитель председателя облдумы Александр Шевырев, главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр Елена Сорокина, ветераны службы пожарной охраны региона, ученики профильных классов школы № 47 города.

Приветствуя собравшихся, Елена Сорокина отметила, что аллея будет всегда напоминать рязанцам о тех, кто каждую минуту готов прийти на помощь.

«Профессия пожарного особая. Это не просто работа — это самопожертвование во имя спасения жизни. Как только представишь, что каждый день видят, чувствуют, делают эти мужественные люди ­­– огнеборцы, дух захватывает. В своей повседневной жизни они видят трагедии, ужас, а своими делами умножают добро и красоту в нашем городе», — подчеркнула Елена Сорокина.

В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»
В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»
В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»
В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»
В Рязани появилась «Аллея Огнеборцев»

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