Вторник, 24 января, 2023
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В Рязани подвели итоги конкурса детского рисунка «Участковый глазами детей»

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В региональном Управлении МВД России по Рязанской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Участковый глазами детей», приуроченный к 100-летнему юбилею службы.

Юные художники творчески подошли к теме рисунков, все работы получились интересными и яркими. Рисунки были представлены в разных техниках: акварельная, карандашная. Конкурсанты изобразили интересные моменты служебных будней участковых.

Победителем в старшей возрастной категории признана 12-летняя Нелли Тамаева. Девочка представила участкового с четвероногим помощником.

В группе от 9 до 11 лет победителем стала Сияна Скотникова, которая изобразила на листе бумаги участковых уполномоченных полиции в разные исторические периоды, начиная с момента создания службы.

«Золото» среди самых юных участников заслужено досталось 8-летней Полине Рахманиной. Девочка нарисовала участкового в момент профилактической работы с населением.

Победителями в специальной номинации «Гражданство и патриотизм» стали 9-летний Максим Устинов и 12-летняя Варвара Якубова.

Победители регионального этапа представят свои работы на всероссийском уровне.

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