В Рязани подростки избили курьера «Яндекс Еды»

Подростки в Рязани избили узбекского курьера службы доставки «Яндекс Еда». Об этом сообщил Telegram канал аТипичная Рязань.

Отмечается, что на курьера напали минувшей ночью возле Политеха и забрызгали перцовым баллончиком.

Девушка снимала происходящее на видео, а трое парней били. Все четверо были в масках и капюшонах. В поисках нападавших мотоциклисты объехали весь район и обнаружили ещё одного пострадавшего на перекрёстке возле филармонии, – отмечается в публикации.

Позже подозреваемых задержали и обезвредили, всем им по 16 лет. Telegram канал сообщает, что подростки из Дашково-Песочни – обычные хулиганы: организованную группу они не создавали, роли не распределяли, а национальный признак в их действиях роли не играл.

В ходе досмотра в телефонах задержанных не нашли радикальных сайтов и соответствующей переписки.

«Всем грозит административное наказание и ремень от родителей», – говорится в публикации.