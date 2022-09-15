В Рязани подрядчик ямочного ремонта не уложился в контрактные сроки

15 сентября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию о проводимом ямочном ремонте и ремонте «картами» дорог областного центра.

Как сообщил руководитель управления благоустройства города Юрий Фурфурак, при проведении работ подрядчик не уложился в сроки, определённые контрактом. Кроме того, депутаты отметили, что имеются серьезные замечания к качеству проведенного ремонта.

Также Фурфурак рассказал о возможности приведения в нормативное состояние детских игровых площадок и установке нового игрового оборудования. В текущем году на благоустройство детских площадок выделено 10 миллионов рублей, разработана модель типовой детской игровой площадки с ударопоглощающим покрытием. Планируется замена ненормативного детского оборудования по 20 адресам.

Отвечая на вопрос депутатов о потребностях по увеличению финансирования работ, проводимых муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция благоустройства города», и ответственных лицах по видам выполняемых работ, Юрий Фурфурак сказал, что в настоящее время общий объем финансирования ДБГ на выполнение муниципального задания составляет 449,2 млн. рублей. Фактические расходы на содержание территорий города в соответствии с нормативными правовыми актами РФ должны составлять 768 млн. рублей. Депутаты отметили необходимость дополнительного финансирования на решение и других актуальных проблем: снос аварийных деревьев, выкорчевывания пней и других.

Депутаты предложили предусмотреть выделение средства в бюджете на 2023 год для решения этих вопросов.