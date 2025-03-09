В Рязани планируют установить экраны, посвященные бойцам СВО. Подобрать места для их размещения поручил губернатор области Павел Малков.

Глава региона посетил Гвардейский сквер, который благоустроили в 2022 году. Сделали дорожки, установили освещение, поставили детскую и спортивную площадку. В парке по инициативе родственников разместили цифровые стенды с информацией о военнослужащих 137-го полка. Все это получилось благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор отметил, что в планах привести в порядок ручей, прилегающий к парку. Экраны с бойцами СВО хотят разместить на территории города.