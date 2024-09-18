Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани планируют поднять зарплату водителям общественного транспорта

Автор: Кристина Аманн

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В рязанском МУП «УРТ» обсуждают вопрос повышения зарплаты водителям. Об этом Виталий Артемов сообщил на заседании регионального правительства.

Он отметил, что сейчас зарплата водителей составляет в среднем 62 тысячи рублей. При этом по Рязани средняя зарплата за 5 месяцев составила 72 тысячи рублей. Артемов сказал, что по мере возможностей бюджета будут стараться предусмотреть увеличение зарплаты.

Во время обучения их зарплата будет составлять 40 тысяч рублей. Кроме этого, водителям планируют предлагать проживание в семейном общежитии.

Ранее пресс-служба администрации города Рязани озвучила проблему острой нехватки водителей коммерческого транспорта в ответ на жалобы рязанцев на недовыпуск машин на маршруты. Виталий Артемов отметил, что сейчас в штате не хватает 42 водителей.

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