В Рязани планируют открыть совместное производство техники МАЗ

В Рязанской области рассматривают возможность создания совместного производства техники МАЗ. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Рязань МАЗ сервис» Дмитрий Волчков. По его словам, проект сейчас обсуждается, рынок для новой продукции есть — спрос на технику МАЗ остаётся стабильно высоким.

На производственных площадках в Рязани планируют наладить не только выпуск техники, но и ремонт и сервисное обслуживание. Дмитрий Волчков подчеркнул, что техника МАЗ востребована в различных отраслях из-за своей надёжности и простоты обслуживания, несмотря на активную конкуренцию со стороны китайских производителей.

29 октября компанию посетил посол Беларуси в России Александр Рогожник, который обсудил с руководством предприятия актуальные вопросы импортозамещения, преодоления санкционного давления и перспективы развития кооперации. Отдельное внимание стороны уделили конкуренции с иностранными производителями и мерам защиты рынка Союзного государства.

Также обсуждалась активизация поставок пассажирского транспорта МАЗ в регион, что позволит расширить присутствие компании на местном рынке и повысить доступность качественного транспортного обслуживания для жителей Рязани и области.