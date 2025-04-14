Понедельник, 14 апреля, 2025
9.7 C
Рязань
Армия и СВО

В Рязани ответили на вопросы участников СВО и членов их семей

Анастасия Мериакри

В Доме общественных организаций в Рязани 11 апреля прошла встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей в рамках работы регионального проекта «Правовой поезд». С вопросами к экспертам «Правового поезда» обратились 29 человек из Рязани и районов нашего региона. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

«Каждое обращение было очень эмоциональным, требующим не только профессиональных знаний, но и сострадания, полной сопричастности судьбе человека и понимания того, что для решения вопроса нужно сделать всё максимально возможное. Все вопросы были непростые», — отметила Наталья Епихина. 

Семьи участников СВО задавали вопросы, касающиеся розыска пропавших без вести, оказания содействия в освобождении из плена, оказания мер социальной поддержки, предоставления отпуска, получения удостоверения ветерана боевых действий, получения выплат, предоставления земельных участков и другие. Всем обратившимся даны устные консультации, принято в работу 25 письменных обращений.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.