В Рязани ответили на вопросы участников СВО и членов их семей

В Доме общественных организаций в Рязани 11 апреля прошла встреча с участниками специальной военной операции и членами их семей в рамках работы регионального проекта «Правовой поезд». С вопросами к экспертам «Правового поезда» обратились 29 человек из Рязани и районов нашего региона. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

«Каждое обращение было очень эмоциональным, требующим не только профессиональных знаний, но и сострадания, полной сопричастности судьбе человека и понимания того, что для решения вопроса нужно сделать всё максимально возможное. Все вопросы были непростые», — отметила Наталья Епихина.

Семьи участников СВО задавали вопросы, касающиеся розыска пропавших без вести, оказания содействия в освобождении из плена, оказания мер социальной поддержки, предоставления отпуска, получения удостоверения ветерана боевых действий, получения выплат, предоставления земельных участков и другие. Всем обратившимся даны устные консультации, принято в работу 25 письменных обращений.