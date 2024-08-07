В Рязани отремонтируют подземный переход у ТЦ «Барс» к 1 мая 2025 года

На заседании правительства Рязанской области обсудили состояние подземного перехода у торгового центра «Барс». Губернатора Павел Малков отметил, что на него жалуются местные жители.

Глава администрации города Рязани Виталий Артемов сообщил, что подземный переход будет отремонтирован к 1 мая 2025 года. В планах — полная замена электроснабжения, ремонт гидроизоляции, установка камеры видеонаблюдения, создание условий для маломобильных граждан. При этом сохранят 12 панно с видами Рязани.

Павел Малков поручил подключить камеры видеонаблюдения к системе «Умный дом».