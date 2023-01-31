В Рязани отремонтируют дорогу от Ряжского шоссе к посёлку Турлатово

Во вторник, 31 января, губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, в ходе которого заслушал отчеты руководителей министерств и ведомств о работе по поручениям и обращениям граждан из социальных сетей.

Администрация г. Рязани займется решением вопроса с ремонтом дороги от Ряжского шоссе к поселку Турлатово протяженностью около двух километров. Этот участок не стоит на балансе у города и является подъездным путем к очистным сооружениям нефтеперерабатывающего завода.

Сейчас он используется жителями поселка для сокращения проезда к своим домам. В 2023 году участок будет включен в Перечень автодорог общего пользования, после — разработан проект ремонта.

«Совместно с минтрансом региона вопрос нужно оперативно отработать, принять на баланс и планово перейти к дорожному ремонту. Если эта дорога есть, и люди ей пользуются, значит, надо ее включать в план ремонтных работ и приводить в порядок», — подчеркнул Павел Малков.