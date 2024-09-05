В Рязани отремонтировали участки дорог на 8 улицах

На 8 улицах Рязани отремонтировали участки дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Общая площадь отремонтированного покрытия составила более 59 000 м2. Подрядчик заменил изношенный слой асфальта и сделал ямочный ремонт в основании проезжей части. Отмечается, что по каждому из объектов независимая лаборатория взяла пробы асфальта для проведения экспертизы его качества.

Участок дорог отремонтировали на следующих улицах: Есенина, Новая, Тимуровцев, Интернациональная, Михайловское шоссе, Московское шоссе, Куйбышевское шоссе, Касимовское шоссе.