Четверг, 5 сентября, 2024

В Рязани отремонтировали участки дорог на 8 улицах

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

На 8 улицах Рязани отремонтировали участки дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Общая площадь отремонтированного покрытия составила более 59 000 м2. Подрядчик заменил изношенный слой асфальта и сделал ямочный ремонт в основании проезжей части. Отмечается, что по каждому из объектов независимая лаборатория взяла пробы асфальта для проведения экспертизы его качества.

Участок дорог отремонтировали на следующих улицах: Есенина, Новая, Тимуровцев, Интернациональная, Михайловское шоссе, Московское шоссе, Куйбышевское шоссе, Касимовское шоссе.

В Рязани отремонтировали участки дорог на 8 улицах
В Рязани отремонтировали участки дорог на 8 улицах
В Рязани отремонтировали участки дорог на 8 улицах

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