Вторник, 19 сентября, 2023
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В Рязани отрегулируют режим работы светофора на площади Ленина

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Фото: администрация Рязани

Режим работы светофора на площади Ленина в Рязани отрегулируют. Об этом заявили во время встречи с журналистами в центре по организации дорожного движения.

Ранее рязанцы жаловались, что пешеходам приходится долго ждать для перехода дороги. Представители власти отметили: работа светофора не нарушает ГОСТ, но пешеходов понять можно.

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин поручил оперативно заняться рассмотрением вопроса.

Исполняющий обязанности начальника управления благоустройства администрации города Дмитрий Наумов рассказал, что в сентябре установят светофор на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Пожалостина. Пешеходный переход станет регулируемым.

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