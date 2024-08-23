В Рязани отметили годовщину Победы в Курской битве

В Рязани на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Об этом сообщается на сайте правительства.

В памятном мероприятии приняли участие представители власти, ветераны, военнослужащие, общественные деятели, студенты и рядовые рязанцы. Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу.

В завершение церемонии прозвучал гимн России, а курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища прошли торжественным маршем.