Пятница, 23 августа, 2024

В Рязани отметили годовщину Победы в Курской битве

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 81-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Об этом сообщается на сайте правительства.

В памятном мероприятии приняли участие представители власти, ветераны, военнослужащие, общественные деятели, студенты и рядовые рязанцы. Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу.

В завершение церемонии прозвучал гимн России, а курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища прошли торжественным маршем.

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