В Рязани отметили 105-летие Музыкального колледжа имени Пироговых

В Рязани состоялось торжественное торжественное собрание, посвященное 105-летию Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, одного из старейших учебных заведений Рязанской области.

В рамках собрания прошел концерт с участием лучших студентов колледжа, выпускников и преподавателей учреждения, учащихся областной школы искусств. Были вручены региональные награды, в числе которых памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», знаки Губернатора «За усердие».

В Рязанском музыкальном колледже обучается более 200 студентов, реализуется шесть программ среднего профессионального образования, внедряются педагогические инновации. Среди выпускников – хормейстер Клавдий Птица, композитор, художественный руководитель рязанского государственного русского народного хора Евгений Попов, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко и многие другие.

Колледж – участник национального проекта «Культура», в рамках которого обновляется музыкальное оборудование, учебная литература, ведется подготовка кадров для учреждений культуры региона с возможностью профессионального роста и повышения квалификации. Преподаватели проходят обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе Российской академии музыки им. Гнесиных.

Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе уделяется особое внимание работе по созданию условий для реализации профессионального потенциала жителей региона.

«Национальный проект «Культура» – большие возможности для развития всех учреждений культуры. Мы их используем в полной мере. Занимаемся и вопросами подготовки кадров в сфере культуры. У нас действует ряд колледжей, один из старейших – Музыкальный колледж. Развиваем систему высшего образования благодаря активному взаимодействию с Министерством культуры России», – отметил Павел Малков.

Высокое качество подготовки студентов Музыкального колледжа отметила министр культуры региона Елена Рохлина.