В Рязани отметили 105-летие Музыкального колледжа имени Пироговых

В Рязани состоялось торжественное торжественное собрание, посвященное 105-летию Музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, одного из старейших учебных заведений Рязанской области.
В рамках собрания прошел концерт с участием лучших студентов колледжа, выпускников и преподавателей учреждения, учащихся областной школы искусств. Были вручены региональные награды, в числе которых памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», знаки Губернатора «За усердие».
В Рязанском музыкальном колледже обучается более 200 студентов, реализуется шесть программ среднего профессионального образования, внедряются педагогические инновации. Среди выпускников – хормейстер Клавдий Птица, композитор, художественный руководитель рязанского государственного русского народного хора Евгений Попов, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко и многие другие.
Колледж – участник национального проекта «Культура», в рамках которого обновляется музыкальное оборудование, учебная литература, ведется подготовка кадров для учреждений культуры региона с возможностью профессионального роста и повышения квалификации. Преподаватели проходят обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе Российской академии музыки им. Гнесиных.
Губернатор Павел Малков отметил, что в регионе уделяется особое внимание работе по созданию условий для реализации профессионального потенциала жителей региона.
Высокое качество подготовки студентов Музыкального колледжа отметила министр культуры региона Елена Рохлина.