В Рязани отметили 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о проведении мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею отечественной санитарно-эпидемиологической службы.

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Михаил Максимов, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора и ветераны санитарно-эпидемиологической службы, представители администрации города Рязани, Рязанской областной и городской Думы.

Приветствие собравшимся от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева было зачитано Главным федеральным инспектором Михаилом Максимовым. В послании говорится: «Благодаря вашей слаженной работе в регионах Центрального федерального округа обеспечивается эффективная защита и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, выстроена надежная система противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, позволяющая людям строить планы для себя и своих семей…».

От имени Губернатора региона Павла Малкова министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников поздравил сотрудников Роспотребнадзора и ветеранов с вековым юбилеем ведомства и подчеркнул общность задач санитарно-эпидемиологической службы, практического здравоохранения и медицинского образования по сохранению здоровья и улучшению качества жизни граждан.

Лучшим коллективам и сотрудникам регионального Управления Роспотребнадзора по Рязанской области были вручены Благодарственные письма Государственной думы РФ и Главного федерального инспектора по Рязанской области, Благодарности Губернатора региона, Почетные грамоты и Благодарности Рязанской областной и городской думы, а также ценные подарки.