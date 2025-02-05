В Рязани открывается первый в России центр компетенций военно-гражданской медицины

На базе Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова (РязГМУ) начнёт работу первый в России центр компетенций военно-гражданской медицины. Двухдневный практикум посетят более 200 врачей из семи регионов.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева заявила, что до конца 2025 года подобные центры планируется открыть во всех федеральных округах. Центр в Рязани станет первым в ЦФО.

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, участвовавшая в мероприятии по видеосвязи, подчеркнула важность интеграции опыта военной медицины в гражданскую систему здравоохранения для оказания всесторонней помощи участникам СВО, нуждающимся в длительном лечении и реабилитации. Она назвала военно-полевую хирургию искусством, требующим принятия решений под давлением стресса и ограниченных ресурсов.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что регион запустил важную программу ускоренной подготовки гражданского медперсонала к работе с тяжелыми травмами и реабилитации бойцов. Он подчеркнул важность быстрого реагирования на текущие события.

«Из-за текущих событий элементы военной медицины тесно переплетаются с гражданской. Это серьезный шаг для развития системы здравоохранения», — отметил Павел Малков.

В конце мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством Рязанской области.