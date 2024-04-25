Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани открывается Клинико-диагностический центр ЧУЗ «РЖД-Медицина»

Автор: 7info

Опубликовано

В пятницу, 26 апреля, в 12:00 состоится праздничное открытие нового Клинико-диагностического центра ЧУЗ «РЖД-Медицина» в Рязани.

Центр, расположенный по адресу Первомайский проспект, 66, будет предоставлять широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг, как плановых, так и экстренных, соответствующих самым современным медицинским стандартам.

Рязанцам предлагают консультации высококвалифицированных специалистов по различным направлениям:

Офтальмология

Терапия

Гинекология

Урология

Хирургия

Оториноларингология

Стоматология.

Центр ЧУЗ «РЖД-Медицина» оснащён самым современным диагностическим оборудованием. К услугам клиентов: рентгенологическое обследование, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, лабораторная диагностика с получением результатов обследования в день обращения.

Клиника предлагает проведение вакцинации, медицинских осмотров. Специалисты готовы выехать на дом для проведения УЗИ, лабораторной диагностики.

Рязанцев ждут 26 апреля в 12:00 по адресу г. Рязань, Первомайский проспект, 66.

В Рязани открывается Клинико-диагностический центр ЧУЗ «РЖД-Медицина»
В Рязани открывается Клинико-диагностический центр ЧУЗ «РЖД-Медицина»
В Рязани открывается Клинико-диагностический центр ЧУЗ «РЖД-Медицина»
В Рязани открывается Клинико-диагностический центр ЧУЗ «РЖД-Медицина»

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Рязани». Лицензия: Л041-01183-62/00337523  от 5.11.2019г. на осуществление медицинской деятельности

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама: ЧУЗ «Больница „РЖД-Медицина“ города Рязани», ИНН: 6213007033

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