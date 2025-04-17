В Рязани открыли выставку «Подвигу жить в веках»

В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в областном художественном музее им. И.П. Пожалостина прошла церемония открытия выставки детских творческих работ «Подвигу жить в веках».

Выставочный проект «Подвигу жить в веках» реализуется более 20 лет в преддверии Дня Победы отделением художественного творчества Центра одаренных детей «Гелиос» г. Рязани. В этом году в его муниципальном этапе приняли участие более 1000 школьников, в областной тур вышли 169 детских работ. Отбор проводился по двум темам: «Стоит на страже Родины солдат» и «Земному притяженью вопреки». В первой категории оценивались рисунки, посвященные подвигу защитников Отечества в Годы Великой Отечественной войны; во второй номинации – художественные произведения на тему освоения космоса.

Сегодня в Рязанском государственном областном музее им. И.П. Пожалостина состоялось открытие выставки работ-победителей, в числе которых 33 рисунка школьников из городов Рязани, Скопина, Ряжского и Касимовского округов, Спасского, Сараевского районов и других муниципальных образований региона. Прошла торжественная церемония награждения авторов рисунков, участниками которой стали представители регионального министерства образования, рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», Центра одаренных детей «Гелиос». Памятные дипломы детям также вручил ветеран СВО, участник региональной кадровой программы «Герои62» Константин Панов.

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Константин Панов поздравил победителей творческих соревнований. «Память – это самое дорогое, что у нас есть. Неслучайно говорят, что Герои живы, пока о них не забыли. Такие выставки и конкурсы – это вклад наших детей в большое дело сохранения памяти о подвигах дедов и прадедов, а также Героев настоящего времени – бойцов СВО», – отметил ветеран спецоперации.

В ходе торжественной церемонии награждения патриотические и литературно-музыкальные композиции гостям представили студенты РМК им. Г. и А. Пироговых, а также воспитанники поэтического театра «Сказ».

Работа экспозиции «Подвигу жить в веках» продлится до 11 мая. Возрастное ограничение: 6+.