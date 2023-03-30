В Рязани открыли мемориальную доску Александру Цулимову

В четверг, 30 марта, в Рязани открыли мемориальную доску бывшему руководителю МП «КВЦ» Александру Цулимову. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

В торжественной церемонии принимали участие глава Рязани Татьяна Панфилова, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов, депутат Елена Акимкина.

Цулимов трудился в Кустовом вычислительном центре с 1984 года, муниципальное предприятие возглавил в 1999 году и руководил им 18 лет.

По словам Татьяны Панфиловой, он был настоящим профессионалом, открытым, интересным человеком.

— С его именем связана целая эпоха в истории КВЦ, — отметила председатель Рязанской городской Думы.