В Рязани открыли мемориальную доску Александру Цулимову

В четверг, 30 марта, в Рязани открыли мемориальную доску бывшему руководителю МП «КВЦ» Александру Цулимову. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.
В торжественной церемонии принимали участие глава Рязани Татьяна Панфилова, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов, депутат Елена Акимкина.
Цулимов трудился в Кустовом вычислительном центре с 1984 года, муниципальное предприятие возглавил в 1999 году и руководил им 18 лет.
По словам Татьяны Панфиловой, он был настоящим профессионалом, открытым, интересным человеком.
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